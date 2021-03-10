Основной владелец Челябинского трубопрокатного завода выкупит акции в «Ижнефтемаше»

Он получит прямой контроль над 42,35% уставного капитала.

Ижевск. Удмуртия. Основной акционер Челябинского трубопрокатного завода (ЧПТЗ) Андрей Комаров выкупит долю в уставном капитале ПАО «Ижнефтемаш». Об этом пишет «Интерфакс»

Сообщается, что она составляет 42,35%. Основному владельцу ЧПТЗ перейдут 93,697 тыс. обыкновенных и 29,381 тыс. привилегированных акций ижевского предприятия. Таким количеством акций «Ижнефтемаша» сейчас владеет Челябинский завод.

Таким образом, продажа пакета акций является очередным этапом реструктуризации группы компаний «Римера».

В начале марта сообщалось, что совет директоров ЧПТЗ решил продать нефтесервисный дивизион группы - управляющую компанию «Римера» и входящие в группу заводы «Алнас» и «Ижнефтемаш». 5 марта стало известно о покупке Андреем Комаровым ООО «Римера-Алнас» более чем за 1,1 млрд рублей.

Напомним, что 52% уставного капитала ижевского завода, выпускающего нефтепромысловое оборудование, владеет АО «Римера», а 42,35% - ПАО «ЧТПЗ», основным акционером которого выступает Андрей Комаров.