Основной владелец Челябинского трубопрокатного завода выкупит акции в «Ижнефтемаше»

Он получит прямой контроль над 42,35% уставного капитала.
Ижевск. Удмуртия. Основной акционер Челябинского трубопрокатного завода (ЧПТЗ) Андрей Комаров выкупит долю в уставном капитале ПАО «Ижнефтемаш». Об этом пишет «Интерфакс».
Сообщается, что она составляет 42,35%. Основному владельцу ЧПТЗ перейдут 93,697 тыс. обыкновенных и 29,381 тыс. привилегированных акций ижевского предприятия. Таким количеством акций «Ижнефтемаша» сейчас владеет Челябинский завод.
Таким образом, продажа пакета акций является очередным этапом реструктуризации группы компаний «Римера».
В начале марта сообщалось, что совет директоров ЧПТЗ решил продать нефтесервисный дивизион группы - управляющую компанию «Римера» и входящие в группу заводы «Алнас» и «Ижнефтемаш». 5 марта стало известно о покупке Андреем Комаровым ООО «Римера-Алнас» более чем за 1,1 млрд рублей.
Напомним, что 52% уставного капитала ижевского завода, выпускающего нефтепромысловое оборудование, владеет АО «Римера», а 42,35% - ПАО «ЧТПЗ», основным акционером которого выступает Андрей Комаров.
Ранее мы писали, что изменения ждут и Ижевский механический завод. Его площади планируют сократить на 30%. Концерн «Калашников» в свою очередь намерен принять на работу еще 1 тыс. человек. Также свыше 1 тыс. рабочих мест создадут на заводе «Купол» благодаря появлению индустриального парка.