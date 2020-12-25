Ресторанам и кафе Удмуртии разрешили работать до 4 часов ночи

Заведения общепита должны быть закрыты с 04:00 до 07:00.

Ижевск. Удмуртия. Кафе, ресторанам и барам Удмуртии разрешили работать до 4 часов ночи. Изменения в распоряжение о введении режима повышенной готовности действуют с пятницы, 25 декабря. Соответствующий документ за подписью главы Удмуртской Республики опубликован на сайте органов исполнительной власти региона.

Таким образом, заведения общепита должны быть закрыты с 04:00 до 07:00. Ограничение не распространяется на доставку и работу на вынос.