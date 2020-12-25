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Ресторанам и кафе Удмуртии разрешили работать до 4 часов ночи

21:07, 25 декабря, 2020
Дарья Саушина
Ресторанам и кафе Удмуртии разрешили работать до 4 часов ночи
21:07, 25 декабря, 2020
Дарья Саушина
312
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#Удмуртия\n#общепит\n#коронавирус\n#власть и чиновники\n#бизнес
Фото: pixabay.com
312
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Заведения общепита должны быть закрыты с 04:00 до 07:00.

Ижевск. Удмуртия. Кафе, ресторанам и барам Удмуртии разрешили работать до 4 часов ночи. Изменения в распоряжение о введении режима повышенной готовности действуют с пятницы, 25 декабря. Соответствующий документ за подписью главы Удмуртской Республики опубликован на сайте органов исполнительной власти региона.
Таким образом, заведения общепита должны быть закрыты с 04:00 до 07:00. Ограничение не распространяется на доставку и работу на вынос.
Напомним, что с 11 декабря ресторанам Удмуртии позволили работать до 01:00. Тем не менее, некоторые представители отрасли заявили о том, что в новогоднюю ночь их заведения будут закрыты.
21:07, 25 декабря, 2020
Дарья Саушина
312
0
#Удмуртия\n#общепит\n#коронавирус\n#власть и чиновники\n#бизнес