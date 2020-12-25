Долг тепличного комбината «Завьяловский» за тепло и электричество превысил 17,5 млн рублей

Глубина задолженности составляет полгода.

Завьялово. Удмуртия. Долг тепличного комбината «Завьяловский» за тепло и электроэнергию превысил 17,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского филиала компании «ЭнергосбыТ Плюс».

За тепло предприятие должно 12,9 млн рублей. Глубина задолженности составляет полгода.

После очередной неоплаты счета за электричество на сумму 2,316 млн рублей энергетики потребовали у комбината ввести полное самоограничение потребления электричества, однако комбинат ввел только частичные ограничения. Кроме того, руководство компании не предоставило финансовых гарантий по договору теплоснабжения.

«В адрес комбината уже направлены уведомления об ограничении тепловой энергии и электроэнергии», – отмечается в сообщении.

Энергетики отметили: только после этого комбинат выразил своё желание принять меры к погашению задолженности. Предполагаемое отключение теплоснабжения, намеченное на декабрь, в результате перенесли на январь 2021 года.

«Мы будем внимательно отслеживать действия предприятия «Завьяловский» по исполнению своих обязательств. У нас всё ещё в планах отключение тепличного хозяйства от электроэнергии 29 декабря этого года», – рассказала директор по сбору денежных средств энергосбытовой компании Ольга Грохова.

Стоит отметить, что 31 декабря 2020 года истекает срок действия моратория на ограничение энергоснабжения и начисления пеней по долгам жителей. У пользователей есть возможность оплатить накопившуюся задолженность без штрафных санкций. С 1 января «ЭнергосбыТ Плюс» возобновит отключение энергоресурсов.