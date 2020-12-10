Завьяловский район может получить преференции, схожие с ТОСЭР

В Удмуртии действуют две территории опережающего социально-экономического развития – в Глазове и Сарапуле.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии могут появиться территории с преференциями для бизнеса, схожими с ТОСЭР. Об этом на встрече с журналистами сообщил и. о. первого вице-премьера Удмуртии Константин Сунцов. В настоящее время в республике есть две территории опережающего социально-экономического развития – в Глазове и Сарапуле. Их резиденты-инвесторы получают налоговые льготы.

«Можно думать как распространять не только в статусе территории опережающего развития, но и в других статусах не только на Сарапул и Глазов, но и на близлежащие территории, например на Завьяловский район. Мы сейчас об этом думаем, но это не будет статус территории опережающего экономического развития, но определенный статус с определенными преференциями», - рассказал Константин Сунцов.

Статус ТОСЭР Сарапул получил в 2017 году, Глазов – в начале 2019 года . На сегодняшний день в них насчитывается 38 резидентов, еще 6 в Глазове находятся на рассмотрении. По итогам 10 месяцев 2020 года резиденты ТОСЭР вложили 150 млн рублей, что на 15% больше, чем в 2019 году. Ими создано 442 рабочих места, что почти в два раза больше, чем в 2019 году.

«У нас хорошая тенденция 2018, 2019, 2020 год - несмотря на пандемию каждый год количество резидентов растет», - сообщил Сунцов.