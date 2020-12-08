Удмуртские перепечи и овощные чипсы вошли в число лучших на конкурсе «Вкусы России»

Минсельхоз России подвел итоги гастрономического конкурса.

Ижевск. Удмуртия. Бренды из Удмуртии вошли в число лучших на конкурсе «Вкусы России». Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза Удмуртской Республики.

Федеральный Минсельхоз подвел итоги Первого национального конкурса региональных брендов продуктов питания. Удмуртские бренды попали в десятки лучших сразу в трех номинациях.

Так, номинантом в национальном голосовании «Нас выбирают» стали ижевские овощные чипсы. Они же были отмечены в числе сильнейших региональных гастрономических брендов и в номинации «Вкус без границ». Там оценивались продукты с экспортным потенциалом.

Удмуртские перепечи признали одним из лучших блюд в номинации «Загляните на огонек».