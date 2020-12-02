Владислав Катаев вновь возглавил «Ижводоканал»

Александр Пономарев покинул пост по семейным обстоятельствам.

Ижевск. Удмуртия. Владислав Катаев вновь стал директором «Ижводоканала». Как сообщили информационному агентству «Сусанин» в пресс-службе администрации города, Александр Пономарев покинул пост «по семейным обстоятельствам». Катаев приступил к исполнению обязанностей 1 декабря.

Напомним, что Пономарев возглавил муниципальное предприятие в конце апреля этого года. До этого водоканалом руководил Катаев.

На «Ижводоканале» проводится оптимизация, в рамках которой идет сокращение штатных единиц, функции которых можно передать на аутсорсинг, рассказали в муниципалитете. Речь не идет о рабочих и инженерах. В настоящее время сокращение коснулось более 175 ставок.