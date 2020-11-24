Мед из Каракулинского района появился на полках магазинов Швейцарии

Пчеловод смог вывести продукцию на международные рынки за несколько месяцев.

Каракулино. Удмуртия. Мед из села Вятское Каракулинского района появился в магазинах Швейцарии. Об этом на сессии Госсовета Удмуртии рассказал глава республики Александр Бречалов. Он отметил заслуги молодого пасечника Николая Сапаева.

Предприниматель-пчеловод из Каракулинского района за несколько месяцев смог вывести свою продукцию на международные рынки. Ранее по программе «Агростартап» пасечник получил 3 млн рублей на покупку оборудования и техники в рамках проекта развития пчеловодства.

Напомним, 2021 год в Удмуртии объявлен Годом села. В следующем году объем выделяемых средств на дороги увеличится в 2 раза, большое внимание получат сферы газификации, связи.

«Не надо замирать в ожидании лучших времен. Лучшее время сейчас. И именно такие люди, как Николай Сапаев, нас вдохновляют», - добавил Бречалов.