Центр поддержки экспорта региона передаст компании список потенциальных поставщиков.

Ижевск. Удмуртия. Продукция из Удмуртии может попасть на полки дискаунтера «Светофор» в Европе. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики, Центр поддержки экспорта региона передаст компании список потенциальных поставщиков.

Дискаунтер «Svetofor» – это сеть магазинов низких цен. Компанию основали в Красноярске, на сегодняшний день она разрослась уже до 800 магазинов. «Светофор» представлен в Германии, Литве, Румынии и Польше.

«Бизнес-модель» дискаунтера исключает все лишние расходы, включая хранение и освещение, что позволяет продавать товары с минимальной наценкой и на 10-20% ниже рыночной стоимости. Поэтому «Svetofor» интересуют товары с длительным сроком хранения — консервы, заморозка, продукция, не требующая особенных условий хранения, а также потребительские товары и товары для дома.

При этом к производителям выдвигается ряд требований:

- продукция должна иметь европейскую сертификацию (в случае наличия соответствующих требований к определенному товару в странах ЕС);

- стоимость товара, с учетом доставки до магазина, должна быть на 30% ниже минимальной стоимости товара других торговых сетей;

- в случае поставки товаров, подпадающих под действие законодательства о лицензировании, необходимо наличие лицензии.

Центр поддержки экспорта Удмуртии окажет местным компаниям консультационную помощь по европейской сертификации продукции и логистике. Получить помощь можно по телефону +7 (919) 919-02-30 или электронной почте: udmexport@madeinudmurtia.ru.

Напомним, ранее в Удмуртии разработали меры поддержки малого и среднего бизнеса: власти готовы возместить затраты до 500 тыс. рублей на доставку товаров за рубеж.