Получателями республиканской поддержки являются примерно треть субъектов МСП Удмуртии

Из них примерно для 12000 снижена ставка по УСН.

Ижевск. Удмуртия. На встрече с журналистами первый вице-премьер Удмуртии Александр Свинин рассказал о том, как республика помогала предприятиям отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса.

По его словам, наиболее массовой мерой поддержки стало снижение ставки по упрощённой системе налогообложения до 1% с объектом «доходы» и до 5% с объектом «доходы за вычетом расходов». Потенциально она подходит почти для 12000 предпринимателей и юридических лиц Удмуртии.

«Вместе с иными мерами поддержки – отсрочка по налогу на имущество, субсидирование проектов развития – мы считаем, что порядка 18000 предпринимателей и юридических лиц получили меры поддержки от правительства республики» – заявил первый вице-премьер. Он добавил, что это количество составляет примерно одну треть всех предприятий малого и среднего бизнеса Удмуртии.

«Ещё раз хочу акцентировать внимание, что на этом всё не заканчивается, – добавил Александр Свинин, – если мы увидим, что какие-то отрасли нуждаются в дополнительных мерах поддержки, то мы обязательно будем их вводить, как сейчас делаем для кинотеатров».

Напомним, что помимо региональных мер поддержки, бизнесу также помогали на других уровнях. Так, в городах Удмуртии предоставили отсрочку и/или частичную отмену платежей по договорам аренды муниципальной собственности. На федеральном уровне в числе прочего бизнесу из пострадавших отраслей предоставлялись субсидии на частичную выплату зарплаты, а также льготные кредиты на пополнение оборотных средств. Сам перечень пострадавших отраслей неоднократно расширяли: в первой половине мая в него вошла розничная торговля, а в конце месяца – средства массовой информации.