«Сухой закон»: в Удмуртии 1 сентября не будут продавать алкоголь

Связано это с Днем знаний.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в День знаний, 1 сентября, не будут продавать алкоголь. Об этом говорится в региональном законе «Об ограничении розничной продажи алкогольной продукции на территории Удмуртской Республики».

Напомним, запрет не касается ресторанов и кафе, речь идет только о розничной продаже.

Согласно региональному закону, алкогольные напитки не продаются также 1 июня в День защиты детей, 25 мая, когда в школах звучат последние звонки, а также 11 сентября – во Всероссийский день трезвости