Цены на материально-технические ресурсы в АПК в Удмуртии выросли из-за коронавируса

При этом пандемия не вызвала в сельском хозяйстве кардинальных проблем.

Ижевск. Удмуртия. Цены на материально-технические ресурсы в сфере сельхозпроизводства в Удмуртии выросли из-за коронавируса. Как пишет «Интерфакс», об этом сообщила вице-премьер - министр сельского хозяйства Удмуртской Республики Ольга Абрамова.

«Мы зафиксировали некий рост цен на ресурсы материально-технические, в том числе, мы считаем, по причине коронавируса», – цитирует издание слова Абрамовой.

При этом она добавила, что в целом каких-то кардинальных проблем в сельском хозяйстве, как, например, в сфере обслуживания, разразившаяся пандемия не вызвала. Абрамова считает, что в настоящее время самым большим риском является то, что периодически люди выбывают из производственной цепочки из-за болезни. Однако на сельхозпредприятиях Удмуртии проводится постоянный контроль состояния здоровья сотрудников.