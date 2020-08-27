Проекты по развитию туризма в Удмуртии могут получить деньги от государства

В республике стартовал конкурс на предоставление субсидии для турбизнеса и НКО.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии объявлен конкурс на предоставление субсидий для проектов в туристической сфере. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Инициатором конкурса выступило министерство экономики Удмуртии. Участвовать могут представители малого и среднего бизнеса, а также некоммерческие организации. От них требуются проекты, предусматривающие укрепление в регионе материально-технической базы туризма и развитие его инфраструктуры.

Для участия необходимо:

заполнить заявление по форме;

предоставить расчет стоимости проекта в свободной форме;

предъявить копии учредительных документов;

подать документы, подтверждающие назначение руководителя или иного лица, имеющего право без доверенности действовать от имени претендента на участие в конкурсе;

подать документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление на участие в конкурсе от имени претендента на участие в конкурсе;

дать согласие на обработку персональных данных;

предоставить выписку банковского счета, подтверждающую наличие денежных средств для софинансирования проекта в размере не менее 30% от запрашиваемой субсидии.

Подать документы для участия в конкурсе можно в Минэкономики Удмуртской Республики до 23 сентября.

Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте министерства.

Напомним, что приехавшие в Удмуртию туристы смогут получить компенсацию за путевку. Сумма возврата составит от 5 до 15 тыс. рублей в зависимости от цены тура. Обязательные условия для получения кэшбэка – продолжительность тура должна быть как минимум 5 ночей, стоимость пакета начинается от 25 тыс. рублей, а его оплата проходит через платежную систему «Мир».

Всего на поддержку внутреннего туризма правительство России выделило 15 млрд рублей, которые и пойдут на компенсацию отдыхающим.