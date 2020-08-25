Концерн «Калашников» смог отсудить у производителя клюшек из Татарстана полмиллиона рублей

Продукция фирмы носит названия «АК 47» и «АК 12».

Ижевск. Удмуртия. Концерн «Калашников» смог отсудить у компании по производству хоккейных клюшек из Татарстана 0,5 млн рублей за незаконное использование товарного знака. Об этом сообщает «Интерфакс».

Решение о частичном удовлетворении требований концерна принял Арбитражный суд Татарстана. С компании взыщут 500 тыс. рублей, в удовлетворении остальных требований суд отказал.

Напомним, «Калашников» подал иск к фабрике клюшек «ЗаряД», владельцами которой являются хоккеисты Данис Зарипов и Иван Савин. Согласно патентной документации концерна, ему принадлежат товарные знаки «АК 47» и «АК 12». При этом на сайте «ЗаряДа» продаются клюшки с такими же названиями.

В 2019 году концерн уже судился с той же фирмой по той же причине. Тогда спор завершили мировым соглашением. «ЗаряД» выплатил истцу 200 тыс. рублей в качестве бездоговорного использования брендов до конца 2019 года.