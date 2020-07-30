Более 100 семей из Удмуртии начали свой бизнес через соцконтракт

На эти цели уже направили более 28 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Более 100 семей из Удмуртии начали свой бизнес с помощью социального контракта. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.



Денежную помощь на общую сумму более 28 млн рублей получили 112 семей. Всего в регионе заключили 1 833 соцконтрактов, на эти цели уже направили больше 163 млн рублей.



Поддержка населения осуществляется с 2019 года по нацпроекту «Демография». Как отметил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов, такая помощь — это хорошая возможность повысить уровень и качество жизни населения, так как в этом случае государство не просто выделяет деньги, а дает инструменты, которые позволяют семье в дальнейшем самой себя обеспечить.



Востребованными направлениями индивидуальной предпринимательской деятельности остаются:



— предоставление парикмахерских, косметологических, массажных услуг;



— пошив одежды;



— изготовление готовых металлических изделий;



— производство мебели, хлебобулочных изделий, готовых кормов для животных;



— ветеринарная деятельность;



— ремонт цифровой техники и фотоуслуги;



— оказание услуг пассажирских перевозок населению и многое другое.



Также в Удмуртии ввели дополнительную меру поддержки для малоимущих семей. Они могут оформить социальный контракт для развития личного подсобного хозяйства. Как отметили в пресс-службе, это особенно актуально в условиях коронавирусной пандемии и востребовано в сельских районах республики.



