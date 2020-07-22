Удмуртия вошла в топ-15 регионов по мерам поддержки бизнеса после пандемии

В республике отмечается высокое разнообразие инструментов восстановления экономики.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия вошла в число 15 регионов-лидеров по мерам поддержки экономики. Об этом пишут «Известия».

В число субъектов с максимальным пакетом мер поддержки бизнеса, пострадавшего в связи с эпидемиологической обстановкой по коронавирусу, вошли Бурятия, Крым, Тульская и Иркутская области, Пермский край, Челябинская область, Чукотский автономный округ, а также Москва.

К перечисленным лидерам в настоящее время приближаются Удмуртия, Чувашия, Амурская область, Кабардино-Балкария, Тыва, Адыгея, Рязанская область. В этих регионах отмечается высокое разнообразие рычагов поддержки предпринимателей.

Как полагают аналитики Национального рейтингового агентства, пока нельзя говорить точно, что именно эти регионы окажутся лучшими по темпам восстановления экономики, поскольку эффективность введенных мер можно ценить только через несколько месяцев с учетом количества компаний, предпринимателей, получивших доступ к этим программам.

В исследовании агентства говорится, что в лидерах в итоге окажутся регионы, которые не только прописали инструменты помощи на бумаге, но и обладающие ресурсами для их воплощения.

Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев считает, что все 15 регионов можно разделить на две категории: те, у кого есть средства и кому важно сохранить малый и средний бизнес для экономики, а также дотационные субъекты, сделавшие ставку на сохранение социально-экономической структуры.

Напомним, 1 мая был анонсирован третий пакет мер поддержки бизнеса.

Также ранее сообщалось, что республика остается в лидерах рейтинга наименьшего административного давления на бизнес.