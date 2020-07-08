Пасечники Удмуртии продают мёда в полтора раза больше, чем производят

Всего в республике числится 3 999 пасек.





Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии обнаружили статистическое несовпадение производства мёда и его реализации. Об этом сообщила министр сельского хозяйства Удмуртской Республики Ольга Абрамова.

«Посмотрели статистику и нашли неожиданность. При производстве 43 тонн мёда (по отчетам) мы реализуем 66 тонн», — рассказала Абрамова у себя на странице в Facebook.

По её словам, в Удмуртии на сегодняшний день числится 3 999 пасек и более 45 000 пчелосемей. 87 ремесленников торгуют произведённым мёдом.

Напомним, что до конца года в республике появится ассоциация пчеловодов, которая объединит пасеки для решения общих проблем.