Бесплатный курс по переходу в онлайн запустят для предпринимателей Удмуртии

Обучение продлится месяц.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии запустят бесплатный курс для предпринимателей, желающих научиться работать в новых условиях. Как сообщает пресс-служба Корпорации развития Удмуртской Республики, обучение «Цифровая трансформация: из офлайна в онлайн» стартует 30 апреля и продлится месяц.

За это время участников ждут онлайн-семинары, практические домашние задания с обратной связью от экспертов, отраслевые онлайн-встречи, сопровождение профессиональными трекерами.

Предпринимателей научат понимать рынок, вести соцсети для продаж в режиме онлайн, отслеживать эффективность работы в соцсетях, выстраивать отделы продаж с учетом онлайн-каналов.

Регистрация по ссылке.