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В Удмуртстате выяснили, кто занимается индивидуальным бизнесом в республике

18:37, 15 февраля, 2020
Евгений Кандаков
В Удмуртстате выяснили, кто занимается индивидуальным бизнесом в республике
18:37, 15 февраля, 2020
Евгений Кандаков
142
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#экономика\n#бизнес\n#Удмуртия\n#предпринимательство\n#статистика\n#индивидуальные предприниматели\n#Удмуртстат
Фото: pixabay.com
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Ведомство составило «портрет» среднего ИП.

Ижевск. Удмуртия. Больше половины всех индивидуальных предпринимателей Удмуртии по состоянию на начало 2020 года были зарегистрированы в Ижевске (53%). Таковы данные исследования, проведенного Удмуртстатом.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в других городах республики самое большое количество бизнесменов-одиночек работает в Сарапуле (2,2 тыс.), самое меньшее - в Можге (1,2 тыс. человек).

Всего на начало 2020 года в республике было учтено 37,6 тыс. индивидуальных предпринимателей. За год их количество уменьшилось примерно на 200.

Чаще всего ИП регистрируют взрослые люди средних лет. Самая многочисленная возрастная категория в Удмуртии как среди мужчин (14 тыс. человек), так и среди женщин (9 тыс.) – от 30 до 49 лет.

К сфере торговли относится чуть больше трети ИП (35%), причем женщин и мужчин среди их учредителей почти равное количество. В строительстве работают 12% ИП, транспортировки и хранения - 11%, в обрабатывающих производствах – 8%.

Индивидуальный бизнес в строительстве мужчины открывают в 5 раз чаще, чем женщины. В сфере транспортировки и хранения бизнесменов больше, чем бизнесвумен, в 6 раз. Зато в области здравоохранения и социальных услуг женщины заняты в полтора раза чаще, чем мужчины.

Удалось выяснить даже самые распространенные фамилии индивидуальных предпринимателей Удмуртии. Это Ивановы (350 человек), Кузнецовы (246), Васильевы (190) и Вахрушевы (185 лиц).

18:37, 15 февраля, 2020
Евгений Кандаков
142
0
#экономика\n#бизнес\n#Удмуртия\n#предпринимательство\n#статистика\n#индивидуальные предприниматели\n#Удмуртстат

 

 

 


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