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Суд начал рассмотрение иска властей Сарапула о расторжении концессии на управление теплосетями

09:00, 31 января, 2020
Юрий Абашев
Суд начал рассмотрение иска властей Сарапула о расторжении концессии на управление теплосетями
09:00, 31 января, 2020
Юрий Абашев
275
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#бизнес\n#Ижевск\n#Сарапул\n#отопление\n#суд\n#Концессия
Фото: pixabay.com
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Первое заседание состоялось 30 января.

Ижевск. Удмуртия. В Арбитражном суде Удмуртии началось рассмотрение иска администрации Сарапула о расторжении концессионного соглашения с ООО «Губахинская энергетическая компания» (ГЭК).

Первое заседание суда состоялось 30 января. На рассмотрении иска присутствовали не только стороны истца и ответчика, но и заявленные по ходатайству третьи лица: представители от главы Удмуртии и ООО «Комунэнерго».

Основной претензией к концессионеру является невыполнение им условий соглашения, подписанного летом 2019 года. В частности, по мнению администрации Сарапула, ГЭК не проводила реконструкцию объектов, срок работ по которым истёк в 2019 году. Кроме переписки никаких реальных дел муниципалитет не видел. В связи с этим было принято решение разорвать концессию.

Ответчик стоял на позиции, что город вовремя не передал концессионеру техническую документацию на объекты ремонта. По словам директора компании Алексея Колесника, даже если необходимые документы были переданы, то времени на выполнение работ не хватило бы. Энергетикам было необходимо составить проект, а отопительный сезон был уже близко. Несмотря на это, ГЭК якобы продолжала готовить город к отопительному сезону и ремонтировала теплосети согласно плану, а администрация эти работы приняла.

Суд принял во внимание эти и другие доводы сторон. К материалам дела приобщили деловую переписку и рабочую документацию по теплосетям. Следующее заседание состоится 26 марта.

Напомним, что концессионное соглашение было подписано сроком на 15 лет. В октябре 2019 года из-за долгов ГЭКа за газ в Сарапуле ввели режим повышенной готовности к ЧС. В январе 2020 года арбитраж принял иск «Газпром межрегионгаз Ижевск» о взыскании с ГЭК 47,671 млн рублей долга. По данным на начало 2020 года, задолженность предприятия за газ составила более 160 млн рублей.

09:00, 31 января, 2020
Юрий Абашев
275
0
#бизнес\n#Ижевск\n#Сарапул\n#отопление\n#суд\n#Концессия

 

 

 


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