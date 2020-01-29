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Проект нового терминала аэропорта Ижевска разработают в 2020 году

17:45, 29 января, 2020
Анна Торхова
Проект нового терминала аэропорта Ижевска разработают в 2020 году
17:45, 29 января, 2020
Анна Торхова
178
0
#Ижевск\n#Ижавиа\n#Удмуртия\n#аэропорт
Фото: arzik2
178
0

В Удмуртии стартует конкурс на проектирование.

Ижевск. Удмуртия. Концепцию развития нового терминала ижевского аэропорта разработают до конца мая 2020 года. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил гендиректор «Ижавиа» Александр Синельников.

В Удмуртии стартует конкурс на проектирование объекта. Документация должна быть готова уже в сентябре 2020 года, а дизайн-проект интерьера заказчик должен увидеть не позднее конца января следующего года.

Планируется, что выберут генподрядчика не позднее 30 апреля 2021 года. 

Согласно порталу госзакупок, начальная цена контракта составит 97 017 861 рубль.  

Ранее сообщалось, что к лету 2022 года аэропорт Ижевска получит новое здание.

17:45, 29 января, 2020
Анна Торхова
178
0
#Ижевск\n#Ижавиа\n#Удмуртия\n#аэропорт

 

 

 


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