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Самозанятых начнут регистрировать в Удмуртии с июля

14:30, 21 января, 2020
Дарья Саушина
Самозанятых начнут регистрировать в Удмуртии с июля
14:30, 21 января, 2020
Дарья Саушина
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#бизнес\n#налоги\n#Удмуртия\n#Александр Бречалов
Фото: pixabay.com
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В 2021 году планируют зарегистрировать 6,7 тыс. человек.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии будут регистрировать самозанятых. С 1 июля 2020 года республика присоединится к числу регионов, где начинает действовать налог на профессиональный доход. Об этом в утреннем эфире «Моей Удмуртии» сообщил глава республики Александр Бречалов.

«Да, мы вошли в список тех регионов, которые это будут делать. Нам нужно тех, кто, по сути, занимается предпринимательством, но не легализован ни как ИП, ни через патент, ни как наемный рабочий, мы их должны естественно легализовывать», - рассказал руководитель региона.

В пресс-службе главы отметили, что процесс регистрации в качестве самозанятого довольно прост и не требует посещения налоговой инспекции. Подать заявку можно будет через личный кабинет на сайте ФНС, через мобильное приложение налоговой службы или банк, участвующий в проекте.

Предполагается, что в 2021 году в Удмуртии самозанятыми станут 6,7 тыс. человек.

По данным ФНС, самозанятые платят налог 4% или 6% с доходов. При этом они не обязаны перечислять взносы на пенсионное и медицинское страхование. Специальный налоговый режим подойдет тем, кто ведет удаленную работу через электронные площадки, оказывает косметические процедуры на дому, проводит консультации, а также риелторам, перевозчикам, фотографам и операторам, ведущим и артистам. Налог на профессиональный доход можно платить только пока получаемая сумма нарастающим итогом в течение года не превысит 2,4 млн рублей.

Напомним, что с 2019 года пилотный проект по налогу на профессиональный доход ввели в четырех регионах: Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане. С 2020 в список вошли еще 19 субъектов.

14:30, 21 января, 2020
Дарья Саушина
221
0
#бизнес\n#налоги\n#Удмуртия\n#Александр Бречалов

 

 

 


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