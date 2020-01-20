Дом предпринимательства появился в Ижевске

Подобные центры планируют также открыть в Воткинске, Сарапуле, Глазове, Можге, Игре и Малой Пурге.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске появился дом предпринимательства. По информации пресс-службы главы и правительства Удмуртской Республики, здесь будут размещены все институты поддержки бизнеса. Желающие смогут обратиться за любой помощью – от открытия ИП до выхода на экспорт или получения льготного займа.

Дом предпринимательства разместился в здании бывшей гостиницы «Юбилейная». По данным, опубликованным на странице в Фейсбуке первого вице-премьера Александра Свинина, здесь уже работают Корпорация развития Удмуртии и центр «Мой бизнес». Во второй половине 2020 года сюда переедут Удмуртский фонд развития предпринимательства и Гарантийный фонд содействия кредитованию МСП.

Кроме того, в этом году подобные центры создадут еще в шести населенных пунктах: Воткинске, Сарапуле, Глазове, Можге, Игре и Малой Пурге.