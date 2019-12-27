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Аграрии Удмуртии начнут страховать свои посевы

09:07, 27 декабря, 2019
Дарья Саушина
Аграрии Удмуртии начнут страховать свои посевы
09:07, 27 декабря, 2019
Дарья Саушина
118
0
#сельское хозяйство\n#страхование\n#Удмуртия\n#АПК
Фото: @arzik2
118
0

В этом году они остались без возмещения затрат из-за слишком влажного лета.

Ижевск. Удмуртия. Сельхозорганизации Удмуртии с 2020 года начнут страховать свои посевы. Как сообщает пресс-служба Минсельхоза Удмуртской Республики, на сегодня заявленная предприятиями республики площадь составляет 12 тыс. га. Пересмотреть свои взгляды на страхование рисков в растениеводстве с господдержкой аграриев вынудили убытки из-за гибели урожая этим летом.

В этом году несмотря на введенный режим ЧС, республика не получит из Москвы компенсацию ущерба. По результатам проведенной экспертизы федерация подтвердила сумму ущерба 493 млн рублей, доказана гибель посевов на площади 73 тыс. га. При застрахованных посевах сельхозпроизводители могли претендовать на компенсацию в размере 50%, то есть 246,5 млн рублей.   

«По предыдущим годам все прекрасно помнят, насколько тяжело было доказать гибель урожая. Возбуждались уголовные дела. Именно поэтому мы теперь будем привлекать Национальный союз агростраховщиков, чтобы они сопровождали наши сделки с момента заключения договора до возникновения страхового случая и выплаты страхового возмещения. До тех пор, пока не будет проведена первая положительная сделка со страховыми компаниями, доверие к страхованию сельхозкультур у наших производителей не будет», - прокомментировала министр сельского хозяйства Удмуртии Ольга Абрамова.

Сусанин / До последнего колоска. Как в Удмуртии бьются за урожай - Статьи

"Золото, золото падает с неба!" - Дети кричат и бегут за дождём... - Полноте, дети, его мы сберём, Только сберём золотистым зерном В полных амбарах душистого хлеба! Аполлон Майков, 1856 год В известной песне есть слова: "всякая погода - благодать". Ну а лето 2019 года выдалось в Удмуртии посредственно-тёплым и неприемлемо-дождливым.

09:07, 27 декабря, 2019
Дарья Саушина
118
0
#сельское хозяйство\n#страхование\n#Удмуртия\n#АПК

 

 

 


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