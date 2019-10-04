Почти половина проверенных в Удмуртии магазинов не научилась выкладывать «молочку» по новым правилам

Нарушения связаны как с отсутствием информационной надписи, так и с выкладкой продукции без визуального ее отделения от иных пищевых продуктов.

Ижевск. Удмуртия. Почти половина проверенных в Удмуртии магазинов до сих пор не научилась выкладывать молочные продукты по новым правилам. Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике, по состоянию на 3 октября сотрудники ведомства прошлись более чем по 200 торговым точкам. В 105 из них выявили нарушения. Они касаются как отсутствия информационной надписи, так и выкладки без визуального отделения от других продуктов.

Общая сумма наложенных штрафов составила свыше 60 тыс. рублей.

Напомним, что с 1 июля в России изменились правила выкладки молочной продукции. Молоко и продукция из него должны стоять на одной полке, а продукция с заменителем молочного жира – на другой. В августе в Управлении Роспотребнадзора сообщали, что две трети проверенных предпринимателей неправильно выкладывают «молочку».