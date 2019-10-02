Алексей Тенсин стал управляющим директором площадки концерна «Калашников» в Ижевске

Он получил должность, которую ранее занимал Дмитрий Тарасов.

Ижевск. Удмуртия. Алексея Тенсина назначили управляющим директором площадки концерна «Калашников» в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«Приоритетом нового руководителя <…> будет эффективная операционная деятельность предприятия и взаимная кооперация с Ижевским механическим заводом», - говорится в сообщении.

Тенсин приступил к своим обязанностям 1 октября. Стоит отметить, что он получил должность, которую ранее занимал Дмитрий Тарасов, ставший врио гендиректора концерна «Калашников».