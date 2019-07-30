Более 30 компаний в Удмуртии захотели стать космическими поставщиками

Предприятия республики готовы предложить для госкорпорации теплотехнику, лазерную сварку, беспилотники.

Ижевск. Удмуртия. Свыше 30 компаний из Удмуртии готовы поставлять свою продукцию для «Роскосмоса». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики. В понедельник, 29 июля, руководитель региона встретился с гендиректором госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным. Среди прочего они обсудили вопрос о включении ещё более 30 компаний в реестр потенциальных поставщиков. Предприятия Удмуртии могут предложить теплотехнику, лазерную сварку, беспилотники и другое.

По информации пресс-службы, сейчас госкорпорация сотрудничает с ведущими предприятиями оборонно-промышленного комплекса Удмуртии. Поставщиками выступают Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг», Ижевский радиозавод, Воткинский завод, Чепецкий механический завод.