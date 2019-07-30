  • $ 63.52 ↑
  • € 70.64 ↑

Более 30 компаний в Удмуртии захотели стать космическими поставщиками

09:00, 30 июля, 2019
Дарья Саушина
Более 30 компаний в Удмуртии захотели стать космическими поставщиками
09:00, 30 июля, 2019
Дарья Саушина
195
0
#промышленность\n#космос\n#Удмуртия\n#Роскосмос
Фото: pixabay.com
195
0

Предприятия республики готовы предложить для госкорпорации теплотехнику, лазерную сварку, беспилотники.

Ижевск. Удмуртия. Свыше 30 компаний из Удмуртии готовы поставлять свою продукцию для «Роскосмоса». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики. В понедельник, 29 июля, руководитель региона встретился с гендиректором госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным. Среди прочего они обсудили вопрос о включении ещё более 30 компаний в реестр потенциальных поставщиков. Предприятия Удмуртии могут предложить теплотехнику, лазерную сварку, беспилотники и другое.

По информации пресс-службы, сейчас госкорпорация сотрудничает с ведущими предприятиями оборонно-промышленного комплекса Удмуртии. Поставщиками выступают Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг», Ижевский радиозавод, Воткинский завод, Чепецкий механический завод.

Сусанин / Не конфета, а планета - Статьи

Исследование На сегодняшний день Марс является самым изученным небесным телом, не считая Земли. Исследовать "красную планету" начали ещё в Древнем Египте, однако первые телескопические наблюдения провел итальянский ученый Галилео Галилей в 17 веке. Запуски межпланетных станций на Марс начались уже в 1960 году. Непосредственным исследованием небесного тела стали заниматься СССР, США, Индия.

09:00, 30 июля, 2019
Дарья Саушина
195
0
#промышленность\n#космос\n#Удмуртия\n#Роскосмос

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Серьезное похолодание придет в Удмуртию в воскресенье

16:59, 24 июля, 2019
6049

В Ижевск вновь прилетят «Русские витязи»

3445
14:31, 25 июля, 2019

Двое братьев до смерти избили бывших сотрудников милиции в Удмуртии

3053
16:30, 26 июля, 2019

Один человек погиб и три пострадали в аварии на трассе «Ижевск-Воткинск»

3027
13:45, 24 июля, 2019

Два человека погибли и один пострадал в ДТП в Сарапуле

2771
11:00, 27 июля, 2019

В магазин в Краснодарском крае пришел ребенок с цепью на шее

13:00, 23 июля, 2019
6386

Правительство России разрешит вырубку леса на Байкале

1772
12:40, 24 июля, 2019

Спасавшего детей в лагере «Холдоми» мальчика представят к госнаграде

1103
10:25, 25 июля, 2019

Похитившая 41 млн рублей кассирша из Москвы сбежала за границу

1056
14:35, 26 июля, 2019

Каменные саркофаги домонгольского времени нашли в Великом Новгороде

976
18:05, 25 июля, 2019

Откровенно раздетые девушки: украинки ответили флешмобом на оскорбления чиновника

11:45, 27 июля, 2019
1391

Белорусская актриса Вероника Никонова погибла во время свадебного путешествия

1360
17:56, 27 июля, 2019

Российская легкоатлетка пробежала в Швеции круг почёта с пледом вместо флага

1171
18:01, 23 июля, 2019

Награду за рождение мальчика объявили в польском посёлке

1064
15:00, 26 июля, 2019

Служба безопасности Украины задержала российский танкер в порту Измаил

896
16:28, 25 июля, 2019