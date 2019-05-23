Объемы ввода жилья в Удмуртии увеличились на 19%

За январь-апрель 2019 года построено на 43,3 тыс. кв. м больше, чем за то же время прошлого года.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за январь-апрель 2019 года построено 4004 квартир общей площадью 276,3 тыс. кв. м. По данным Удмуртстата, это на 19% больше, чем за такой же период прошлого года.

Из них жилые дома общей площадью 156,7 тыс. кв. м построены населением.

Среди регионов Приволжского федерального округа Удмуртия продолжает удерживать вторую позицию. На первом месте – Татарстан. Самый маленький показатель в Саратовской области.