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Объемы ввода жилья в Удмуртии увеличились на 19%

08:30, 23 мая, 2019
Диана Ворончихина
08:30, 23 мая, 2019
Диана Ворончихина
514
0
#бизнес\n#строительство\n#Ижевск\n#жилье\n#Удмуртия\n#новости
Фото: arzik2
514
0

За январь-апрель 2019 года построено на 43,3 тыс. кв. м больше, чем за то же время прошлого года.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за январь-апрель 2019 года построено 4004 квартир общей площадью 276,3 тыс. кв. м. По данным Удмуртстата, это на 19% больше, чем за такой же период прошлого года.

Из них жилые дома общей площадью 156,7 тыс. кв. м построены населением.

Среди регионов Приволжского федерального округа Удмуртия продолжает удерживать вторую позицию. На первом месте – Татарстан. Самый маленький показатель в Саратовской области.

08:30, 23 мая, 2019
Диана Ворончихина
514
0
#бизнес\n#строительство\n#Ижевск\n#жилье\n#Удмуртия\n#новости
МирТесен

 

 

 


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