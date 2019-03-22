«Ижавиа» планирует отказаться от убыточных авиарейсов

При этом компания собирается запустить рейсы из новых городов.

Ижевск. Удмуртия. Авиакомпания «Ижавиа» планирует в 2019 году отказаться от убыточных рейсов. Об этом в пятницу, 22 марта, на коллегии министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии рассказал заместитель директора компании Григорий Бредов.

По его словам, под сокращение попадут рейсы Ижевск – аэропорт Внуково (Москва), сезонные рейсы из Нижнекамска в Симферополь, Сочи и Анапу, из Челябинска и Белгорода в Сочи, из Уфы и Нижнего Новгорода в Анапу, из Краснодара в Ижевск и Калининград. Также уменьшится количество заказных и чартерных рейсов.

При этом останутся более прибыльные рейсы весенне-летней навигации: из Ижевска в Сочи, Симферополь и Анапу, из Кирова в Сочи и Анапу, из Пензы в Симферополь. Также рейсы «Ижавиа» появятся в городах, где нет базовых перевозчиков: Саратов - Сочи, Симферополь – Анапа.

В этом году «Ижаваиа» хочет обновить парк самолетов, заменить Як-42 на Boeing-737-700.

«По анализу между всеми воздушными судами, Boeing-737-700 показал себя с наилучшей стороны: по вместимости, экономичности», - сказал Бредов.

Напомним, что в 2019 году начнутся работы по подготовке проектной документации по реконструкции аэропорта в Ижевске. На 2019-2024 годы на обновление аэропорта будет выделено 6 817 млн рублей, из них – 3 447,4 млн рублей – федеральный бюджет, 3 369,6 млн рублей – внебюджетные источники.