Свой бренд появится у удмуртского мёда

В республике рассматривают возможность принятия закона о поддержке пчеловодства.
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии появится бренд местного мёда. Как сообщает пресс-служба Минсельхоза Удмуртской Республики, в регионе рассматривают возможность принятия закона о поддержке пчеловодства.
Законопроект рассмотрят в Госсовете республики в первом чтении в конце марта.
Новая структура, которую планируется создать в регионе, предполагает, что производитель будет добывать мёд, потом он будет поступать на переработку, а реализовывать продукт будут «специально обученные люди».
Позже планируется передставить бренд удмуртского мёда зарубежным покупателям. Однако для этого необходимо включить его в реестр органических продуктов, который сейчас формируется на федеральном уровне.
Сусанин / Про туризм, консерватизм и "удмуртский мёд" - Интервью
С появлением Команды Удмуртии в республики громко заговорили о развитии туризма и брендировании региона. Гости республики желают увезти с собой на память частичку "родникового края". Магниты, кружки, ручки, блокноты... Всё это тут же появилось на рынке сувенирной продукции, отвечая на запрос потребителей. Информационное агентство "Сусанин" пообщалось с руководителем "Пасека Юньга" Оксаной Перовой.