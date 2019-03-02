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Свой бренд появится у удмуртского мёда

11:57, 02 марта, 2019
Ксения Чернова
11:57, 02 марта, 2019
Ксения Чернова
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#бизнес\n#промышленность\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#мёд
Фото: Pixabay
272
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В республике рассматривают возможность принятия закона о поддержке пчеловодства.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии появится бренд местного мёда. Как сообщает пресс-служба Минсельхоза Удмуртской Республики, в регионе рассматривают возможность принятия закона о поддержке пчеловодства.

Законопроект рассмотрят в Госсовете республики в первом чтении в конце марта.

Новая структура, которую планируется создать в регионе, предполагает, что производитель будет добывать мёд, потом он будет поступать на переработку, а реализовывать продукт будут «специально обученные люди».

Позже планируется передставить бренд удмуртского мёда зарубежным покупателям. Однако для этого необходимо включить его в реестр органических продуктов, который сейчас формируется на федеральном уровне.

Сусанин / Про туризм, консерватизм и "удмуртский мёд" - Интервью

С появлением Команды Удмуртии в республики громко заговорили о развитии туризма и брендировании региона. Гости республики желают увезти с собой на память частичку "родникового края". Магниты, кружки, ручки, блокноты... Всё это тут же появилось на рынке сувенирной продукции, отвечая на запрос потребителей. Информационное агентство "Сусанин" пообщалось с руководителем "Пасека Юньга" Оксаной Перовой.


11:57, 02 марта, 2019
Ксения Чернова
272
0
#бизнес\n#промышленность\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#мёд

 

 

 


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