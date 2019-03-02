Свой бренд появится у удмуртского мёда

В республике рассматривают возможность принятия закона о поддержке пчеловодства.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии появится бренд местного мёда. Как сообщает пресс-служба Минсельхоза Удмуртской Республики, в регионе рассматривают возможность принятия закона о поддержке пчеловодства.

Законопроект рассмотрят в Госсовете республики в первом чтении в конце марта.

Новая структура, которую планируется создать в регионе, предполагает, что производитель будет добывать мёд, потом он будет поступать на переработку, а реализовывать продукт будут «специально обученные люди».

Позже планируется передставить бренд удмуртского мёда зарубежным покупателям. Однако для этого необходимо включить его в реестр органических продуктов, который сейчас формируется на федеральном уровне.