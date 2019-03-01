300-тысячная «Лада Веста» сошла с конвейера Ижевского автозавода

Юбилейный автомобиль в цвете «карфаген» выпустили 28 февраля.

Ижевск. Удмуртия. С конвейера Ижевского автозавода сошла юбилейная 300-тысячная «Лада Веста». Как сообщает пресс-служба «АвтоВАЗа», автомобиль «Lada Vesta SW» в цвете «карфаген» и комплектации «Luxe» выпустили 28 февраля.

Ежедневно с конвейера ижевского предприятия уходит 500 автомобилей данного семейства.

Стоит отметить, что по итогам 2018 года «Веста» стала самым продаваемым автомобилем.

Напомним, производство автомобилей стартовало в 2015 году. На сегодняшний день в семейство входят модели: седан, седан «LADA Vesta Cross», «LADA Vesta SW» и «SW Cross», двухтопливная «LADA Vesta CNG» и «LADA Vesta Sport», продажи которой начались в конце января 2019 года.