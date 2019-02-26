Предпринимателям Удмуртии дадут 1 год на приведение киосков к единому облику

В республике насчитывается 2015 нестационарных торговых объектов.

Ижевск. Удмуртия. Предпринимателям Удмуртии дадут 1 год на приведение киосков, торговых павильонов и торгово-остановочных комплексов к единому облику. Концепцию внешнего вида нестационарных торговых объектов обсудили с бизнесменами, руководителями муниципалитетов, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Новые архитектурные решения для НТО будут построены на стилевом единообразии, модульности, открытости и лаконичности. Проект устанавливает единые требования к фасадам и наружной отделке ларьков - их габаритам, материалам, обязательным элементам. Также предусмотрены требования к благоустройству прилегающих территорий.

Отмечается, что НТО не могут размещаться во дворах, противопожарных зонах.

Переходный период в один год будет установлен только для действующих предпринимателей. Для бизнесменов, вновь заключающих договоры на размещение НТО, требования распространяются сразу.

Минпромторг Удмуртии проведет общественные обсуждения, после чего выпустит приказ о новых требованиях к киоскам и павильонам. Планируется, что акт выйдет 1 мая 2019 года.

Также в министерстве создадут рабочую группу, куда предприниматели смогут направлять свои предложения по внешнему облику объектов.

По словам первого зампреда правительства Удмуртии Александра Свинина, власти готовы рассмотреть возможность предоставления льготных кредитов владельцам ларьков.

Отметим, на сегодняшний день в Удмуртии насчитывается 2015 НТО.