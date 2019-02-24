Предприниматели Удмуртии могут принять участие в конкурсе социальных проектов

Заявки необходимо отправить до 1 марта.

Ижевск. Удмуртия. Фонд «Наше будущее» объявил о сроках подачи заявок для участия в конкурсе проектов «Социальный предприниматель – 2019». Как сообщает пресс-служба Минэкономики Удмуртии, предприниматели, которые рассчитывают получить финансирование летом 2019 года, должны отправить свои заявки до 1 марта.

Отмечается, что заявки на конкурс принимаются круглый год, а победители объявляются 2 раза в год – летом и осенью. Заявки предпринимателей, поступившие после 1 марта, будут рассмотрены в следующем полугодии.

Конкурс «Социальный предприниматель» — это ключевой механизм Фонда «Наше будущее» по отбору проектов, которые получают финансовую поддержку в виде беспроцентных займов от 2 до 40 млн рублей с возможностью отсрочки платежей.

«В прошлом году мы одобрили займов практически на 100 млн. рублей. Мы видим, что наша помощь действительно позволяет социальным предпринимателям менять реальность в лучшую сторону, и по всей стране появляется множество новаторских проектов в области образования, здравоохранения, экологии и культуры. Надеюсь, что в этом году мы снова поддержим тех, кто сделает наш мир лучше», — комментирует директор фонда «Наше будущее» Наталия Зверева.

Принять участие в конкурсе могут предприниматели, реализующие проекты, которые способны улучшить жизнь общества и решить насущные социальные проблемы. Поддержанные Фондом предприниматели возрождают старинные производства, обеспечивают работой инвалидов и пожилых, открывают детские сады и медицинские центры, занимаются переработкой отходов. За 11 лет существования Фонда было поддержано 234 проекта из 56 регионов России на общую сумму 601,3 млн. рублей.

Более подробная информация о конкурсе доступна на сайте.