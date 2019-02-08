Власти Кубы намерены приобрести новые модели автомобилей Ижевского автозавода

Об это сообщил прибывший в Удмуртию посол «Острова Свободы».

Ижевск. Удмуртия. Власти Кубы изъявили желание приобрести новые модели автомобилей производства Ижевского автозавода. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства Удмуртии в пятницу, 8 февраля.

Отметим, что посол Республики Куба в России Херардо Пеньяльвер Порталь накануне прибыл в Удмуртию с официальным визитом. В рамках ознакомительной программы дипломат посетил ООО «ЛАДА Ижевский Автомобильный Завод», музей завода «Ижмаш», а также МВК стрелкового оружия имени М.Т. Калашникова.

Ряд предприятий Удмуртии выразили заинтересованность в сотрудничестве с Кубой. Например, Ижевский автозавод является одной из основных производственных площадок по выпуску легковых автомобилей в России, располагая технологией полного цикла производства.

По словам посла латиноамериканской страны, российские автомобили хорошо зарекомендовали себя на Кубе. Самый известный и популярный среди них — «Лада». Херардо Порталь сообщил, что в планах властей его страны — приобретение новых моделей автомобилей производства Ижевского автомобильного завода.