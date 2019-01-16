В Удмуртии подорожали все марки бензина

Об этом в среду, 16 января, сообщил Удмуртстат.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии подорожал бензин всех видов. Соответствующие данные в среду, 16 января, опубликовал Удмуртстат.

По данным статистиков, с 9 по 14 января бензин марки АИ-92 подорожал в среднем на 11 копеек за литр (41,44 рубля), АИ-95 на 15 копеек за литр (44,75 рубля), АИ-98 на 0,9 рубля (51,9 рубля).

Дизельное топливо при это подорожало в среднем на 15 копеек, до 36,93 рублей.

При этом, по данным Росстата на 9 января этого года, среди регионов ПФО Удмуртия по ценнику на бензин располагается среди регионов-лидеров. Так средняя цена за литр АИ-92 выше только в трех субъектах ПФО, за АИ-95 – в двух, за АИ-98 – в четырех.

При этом Росстат также говорит о том, что с 1 по 9 января этого года в целом по стране подорожали все марки бензина, при этом положительная динамика (при небольших спадах) наблюдалась с конца декабря 2018 года.