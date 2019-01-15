Росреестр: в Удмуртии вдвое выросло количество дольщиков

В 2018 году было зарегистрировано более 14 тыс. договоров участия в долевом строительстве.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии на 57% увеличилось количество договоров участия в долевом строительстве. По данным регионального управления Росреестра, только в 2018 году число дольщиков в республике составило 14 тыс. человек.

«Особенностью долевого строительства в наступившем году станет то, что дольщик будет обязан заключать договор участия в долевом строительстве только при наличии у застройщика специального счета в банке», - говорится в сообщении.

Речь идет о так называемых счетах эскроу, на которые застройщики должны перейти с 2019 года. Ранее участники рынка недвижимости в Удмуртии были обеспокоены введением новых поправок в федеральный закон «Об участии в долевом строительстве». По мнению экспертов, реформа отрасли могла спровоцировать как минимум снижение объема ввода нового жилья.