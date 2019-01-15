Кофейни Coffee Black в Ижевске сменили собственника

Бывший владелец заведений Константин Котов решил сконцентрироваться на развитии другой сети своих заведений.

Ижевск. Удмуртия. Сеть кофеен Coffee Black в Ижевске переходит под управление ресторанного холдинга Welcome Group. Об этом во вторник, 15 января, в своих соцсетях написал генеральный директор компании Максим Коновалов.

По его словам, бывший владелец «Кофе Блэк» Константин Котов решил сконцентрироваться на развитии другой сети ресторанов быстрого питания – KFC.

«Сегодня все заведения «Кофе Блэк» закрыты. Ревизии, акты приема-передачи, перенастройка кассовых аппаратов и все такое. Завтра в обычном режиме откроемся и будем работать. Все сотрудники, пожелавшие остаться в нашей компании, трудоустроены на действовавших в компании условиях», - написал Коновалов.

Также он сообщил, что в ближайшем времени будет решаться вопрос с названием кофеен, так как «Кофе Блэк» нельзя зарегистрировать как товарный знак.

«Нам предстоит синхронизировать все процессы управления в наших компаниях. При этом, разумеется,не потерять лучшее, что есть у этой сети, - гостей», - отметил Максим Коновалов.

На сегодняшний день сеть «Кофе Блэк» начитывает 5 заведений в Ижевске. таким образом количество заведений Welcome Group приближается к цифре 40.