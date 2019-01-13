Билеты в пригородных поездах в Удмуртии подорожают с февраля

Тариф на пригородные перевозки составит 26 рублей за первые 10 километров пути от начала поездки.

Ижевск. Удмуртия. Стоимость проезда в пригородных поездах в Удмуртии вырастет с 1 февраля. Об этом сообщает пресс-служба компании «Содружество».

Тариф на пригородные перевозки составит 26 рублей за первые 10 километров пути от начала поездки и 2,5 рубля за каждый последующий километр. За детей в возрасте от 5 до 7 лет придется заплатить 25% от тарифа.

О повышении тарифа на 3,5% сообщила и «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания».

Предыдущее увеличение стоимости проезда в Удмуртской Республике было с 1 января 2017 года.