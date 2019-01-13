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Билеты в пригородных поездах в Удмуртии подорожают с февраля

12:30, 13 января, 2019
Ксения Чернова
12:30, 13 января, 2019
Ксения Чернова
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#Ижевск\n#транспорт\n#тарифы и цены\n#Удмуртия
Фото: ИА Сусанин
261
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Тариф на пригородные перевозки составит 26 рублей за первые 10 километров пути от начала поездки.

Ижевск. Удмуртия. Стоимость проезда в пригородных поездах в Удмуртии вырастет с 1 февраля. Об этом сообщает пресс-служба компании «Содружество».

Тариф на пригородные перевозки составит 26 рублей за первые 10 километров пути от начала поездки и 2,5 рубля за каждый последующий километр. За детей в возрасте от 5 до 7 лет придется заплатить 25% от тарифа.

О повышении тарифа на 3,5% сообщила и «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания».

Предыдущее увеличение стоимости проезда в Удмуртской Республике было с 1 января 2017 года.

12:30, 13 января, 2019
Ксения Чернова
261
0
#Ижевск\n#транспорт\n#тарифы и цены\n#Удмуртия

 

 

 


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