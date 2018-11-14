Бизнес-омбудсмена Удмуртии Александра Прасолова освободили от должности

Это связано с истечением срока трудового договора.

Ижевск. Удмуртия. Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Удмуртии Александра Прасолова освободили от занимаемой должности. Это связано с истечением срока трудового договора, говорится в указе, опубликованном на сайте главы и правительства региона.

В документе сказано, что Прасолову предлагается продолжить осуществление полномочий до вступления в должность вновь назначенного бизнес-омбудсмена.

«С сохранением денежного содержания по должности», - говорится в документе.

Указ вступил в силу 13 ноября этого года.

В свою очередь, Александр Прасолов рассказал, что пока не строит прогнозов по поводу своего переназначения, однако практически все предпринимательские объединения республики его поддержали.

«По срокам назначения - нет такого жесткого срока, в идеале на момент окончания готовится кандидатура, иначе могут возникнуть сложности кадровые», - рассказал Александр Прасолов.