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Бизнес-омбудсмена Удмуртии Александра Прасолова освободили от должности

11:40, 14 ноября, 2018
Георгий Поветкин
11:40, 14 ноября, 2018
Георгий Поветкин
688
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#бизнес\n#Ижевск\n#власть\n#Удмуртия\n#Александр Бречалов
688
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Это связано с истечением срока трудового договора.

Ижевск. Удмуртия. Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Удмуртии Александра Прасолова освободили от занимаемой должности. Это связано с истечением срока трудового договора, говорится в указе, опубликованном на сайте главы и правительства региона.

В документе сказано, что Прасолову предлагается продолжить осуществление полномочий до вступления в должность вновь назначенного бизнес-омбудсмена.

«С сохранением денежного содержания по должности», - говорится в документе.

Указ вступил в силу 13 ноября этого года.

В свою очередь, Александр Прасолов рассказал, что пока не строит прогнозов по поводу своего переназначения, однако практически все предпринимательские объединения республики его поддержали.

«По срокам назначения - нет такого жесткого срока, в идеале на момент окончания готовится кандидатура, иначе могут возникнуть сложности кадровые», - рассказал Александр Прасолов.

Сусанин / С добрым словом и омбудсменом - Статьи

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Удмуртской Республике Александр Прасолов рассказал "Сусанину" о своей работе. Предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность. ч.1 ст. 2 ГК РФ Начиная собственный бизнес, далеко не каждый предприниматель осознаёт, сколько опасностей подстерегает его на пути становления и развития.

11:40, 14 ноября, 2018
Георгий Поветкин
688
0
#бизнес\n#Ижевск\n#власть\n#Удмуртия\n#Александр Бречалов

 

 

 


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