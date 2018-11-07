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Власти Глазова планируют привлечь инвесторов к ремонту остановок

14:29, 07 ноября, 2018
Анна Торхова
14:29, 07 ноября, 2018
Анна Торхова
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#бизнес\n#Ижевск\n#Глазов\n#Удмуртия\n#деньги\n#остановка
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Вернуть вложенные деньги бизнесмены смогут с помощью рекламы и торговли.

Глазов. Удмуртия. Власти Глазова планируют привлечь частный бизнес к благоустройству общественных остановок в рамках проекта «Умный город». Об этом сообщает пресс-служба северной столицы.

Автобусные остановки инвесторы получат вместе с землей. Бизнесменам предстоит привести их в соответствие с современными требованиями, а также взять на себя все траты, связанные с реконструкцией.

Вернуть вложенные средства инвесторы смогут с помощью рекламы и организации торговли в павильонах.

На сегодняшний день в Глазове насчитывается 132 автобусных остановки, из которых менее половины оборудованы павильонами с крышами.

14:29, 07 ноября, 2018
Анна Торхова
729
0
#бизнес\n#Ижевск\n#Глазов\n#Удмуртия\n#деньги\n#остановка

 

 

 


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