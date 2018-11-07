Власти Глазова планируют привлечь инвесторов к ремонту остановок

Вернуть вложенные деньги бизнесмены смогут с помощью рекламы и торговли.

Глазов. Удмуртия. Власти Глазова планируют привлечь частный бизнес к благоустройству общественных остановок в рамках проекта «Умный город». Об этом сообщает пресс-служба северной столицы.

Автобусные остановки инвесторы получат вместе с землей. Бизнесменам предстоит привести их в соответствие с современными требованиями, а также взять на себя все траты, связанные с реконструкцией.

Вернуть вложенные средства инвесторы смогут с помощью рекламы и организации торговли в павильонах.

На сегодняшний день в Глазове насчитывается 132 автобусных остановки, из которых менее половины оборудованы павильонами с крышами.