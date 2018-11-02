Мобильное приложение с кэшбеком появится для товаров с ценником «Сделано в Удмуртии»

Торговый дом «Сделано в Удмуртии» и финансово-техническая компания подписали соглашение о сотрудничестве.

Ижевск. Удмуртия. Программа лояльности появится для товаров с ценником «Сделано в Удмуртии». Соответствующее соглашение республика подписала с финансово-технической компанией в пятницу, 2 ноября, на форуме предпринимателей.

Новое мобильное приложение будет так и называться «Сделано в Удмуртии». Здесь будут представлены товары компании и предприятий, которые будут сотрудничать с торговым домом «Сделано в Удмуртии», и на прилавках магазинов их можно будет найти с соответствующим ценником. Воспользовавшись этой программой лояльности, покупатель получит кэшбэк на последующие покупки. Также в приложении можно узнать об акциях, скидках и спецпредложениях.

Отмечается, что новый диджитал-канал будет полезен не только потребителям, но и предпринимателям. Она позволит привлечь новых клиентов и станет новым каналом сбыта.

«С одной стороны, это позволяет увеличить лояльность клиентов и расширить ее базу. С другой стороны, это новый диджитал-канал продаж, который до этого большинство производителей или игнорировали, или не знали о нем», - отметил директор торгового дома Феликс Гибадуллин.

Новую программу планируется запустить в первом квартале 2019 года. Она будет работать на всех мобильных платформах.