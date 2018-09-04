По итогам сокращений на «Ижметмаше» остаётся только каждый седьмой

Уволено более пятисот человек, ещё сто готовится к увольнению.

Ижевск. Удмуртия. Первый вице-премьер правительства Удмуртской Республики Александр Свинин рассказал журналистам о текущей ситуации на заводе «Ижметмаш» и его перспективах. По его словам, сейчас предприятие заканчивает выполнять имеющиеся заказы.

С начала года на предприятии уволено более пятисот человек, ещё 100 готовится к увольнению. После всех сокращений на заводе останется порядка 100 сотрудников, которые будут выполнять технические функции поддержки.

Окончательное решение по судьбе «Ижметмаша» будет приниматься инвестиционным советом ПАО «Татнефть». В качестве возможных вариантов развития событий Александр Свинин озвучил открытие нового юридического лица на базе имеющихся мощностей, привлечение стратегического инвестора, а также полную продажу имущества.

Первый зампред правительства Удмуртии отметил, что только благодаря работе главы республики Александра Бречалова удалось на полгода (с февраля до августа) отложить массовые сокращения на предприятии.