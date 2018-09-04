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По итогам сокращений на «Ижметмаше» остаётся только каждый седьмой

15:12, 04 сентября, 2018
Дмитрий Афонин
15:12, 04 сентября, 2018
Дмитрий Афонин
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#промышленность\n#Ижевск\n#кризис\n#Удмуртия\n#Буммаш
Фото: izhmetmash.ru
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Уволено более пятисот человек, ещё сто готовится к увольнению.

Ижевск. Удмуртия. Первый вице-премьер правительства Удмуртской Республики Александр Свинин рассказал журналистам о текущей ситуации на заводе «Ижметмаш» и его перспективах. По его словам, сейчас предприятие заканчивает выполнять имеющиеся заказы.

С начала года на предприятии уволено более пятисот человек, ещё 100 готовится к увольнению.  После всех сокращений на заводе останется порядка 100 сотрудников, которые будут выполнять технические функции поддержки.

Окончательное решение по судьбе «Ижметмаша» будет приниматься инвестиционным советом ПАО «Татнефть». В качестве возможных вариантов развития событий Александр Свинин озвучил открытие нового юридического лица на базе имеющихся мощностей, привлечение стратегического инвестора, а также полную продажу имущества.

Первый зампред правительства Удмуртии отметил, что только благодаря работе главы республики Александра Бречалова удалось на полгода (с февраля до августа) отложить массовые сокращения на предприятии.

15:12, 04 сентября, 2018
Дмитрий Афонин
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#промышленность\n#Ижевск\n#кризис\n#Удмуртия\n#Буммаш

 

 

 


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