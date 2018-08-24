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Электрический суперкар на базе «Иж-Комби» станет временным вариантом

09:00, 24 августа, 2018
Дарья Саушина
09:00, 24 августа, 2018
Дарья Саушина
368
0
#промышленность\n#Ижевск\n#Концерн Калашников\n#дизайн\n#автомобиль
Фото: kalashnikov.media
368
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Эксперт оценил возможность разработки концерна «Калашников» составит конкуренцию «Тесле».

Ижевск. Удмуртия. Внешний вид нового электрического суперкара от ижевского концерна «Калашников», буквально взорвавшего накануне информационное пространство, – временный вариант. Как сообщает портал kalashnikov.media, на базе ретрокузова «Иж-Комби» выполнена лишь первая версия концепт-кара.

Электрокар CV-1 обладает батареей емкостью 90 кВт/ч, номинальная емкость электродвигателя 0 220 кВт. Запас хода составляет 350 км, разгон до 100 км/ч – за 6 секунд.

Как рассказал в эфире радио «Спутник» главный редактор журнала «Экология и жизнь» Александр Самсонов, данный дизайн – временный и был выбран для демонстрации разрабатываемых технологий. В будущем концерн представит новый образ электрокара.

При этом Самсонов отметил, что только ленивый концерн не заявлял себя «убийцей Tesla». Однако больше всего шансов на завоевание рынка у Китая. Это связано и с технической составляющей, и со стоимостью. «У китайцев есть реальная возможность занять большую долю формирующегося рынка электрических движущихся средств, если не стать его полным владельцем. Они начали тренироваться на электровелосипедах, сейчас в Китае делают 20 млн таких велосипедов в год. Наши электромотоциклы для ГИБДД стоят около 600 тысяч рублей, что сравнимо с западными аналогами. На Востоке цена несравнимо меньше, китайцы делают функциональные великолепные мотоциклы в диапазоне 100-150 тысяч рублей. Ценовые показатели – еще один фактор, который должен будет работать, если военный концерн попытается выйти в гражданку», - говорит эксперт.

Он также напомнил, что на российском рынке были примеры электроавтомобилей. «Роснано» предлагал сделать электробайк, но он оказался слишком дорогим. «Вопрос веса они пытались решить с помощью углекомпозиционных материалов. Это была хорошая идея, но недоработанная. Компании «Ренова» пыталась создать сверхплотные аккумулятора для запуска танков, там тоже была достаточно серьезная проблема с массогабаритными характеристиками. Еще одна попытка была этим летом – был представлен электрокатамаран. Это идея чистого движения. Концерн «Калашников» может потренироваться, например, разработать сначала электропаром на переправу через Байкал», – считает Александр Самсонов.

09:00, 24 августа, 2018
Дарья Саушина
368
0
#промышленность\n#Ижевск\n#Концерн Калашников\n#дизайн\n#автомобиль

 

 

 


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