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В Ижевске директора «МДС-строй» обвинили в покушении на мошенничество в размере 150 тыс рублей

12:02, 09 августа, 2018
Дарья Снидкова
12:02, 09 августа, 2018
Дарья Снидкова
209
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#бизнес\n#Ижевск\n#город\n#Удмуртия\n#обман\n#мошенничество\n#налог
Фото: pxhere.com
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Он хотел получить налоговый вычет за работы, которые не провел.

Ижевск Удмуртия. В Ижевске 27-летнего директора ООО «МДС-строй» обвинили в покушении на мошенничество. Как сообщила пресс-служба Следственного Управления СК России по Удмуртской Республике, коммерсант хотел получить налоговый вычет за работы, которые проводились только на бумаге.

Бывший директор ООО «МДС-строй» заключил договор с подрядчиком на выполнение строительных и монтажных работ на водопроводе и канализации. Они должны были быть выполнены в жилой застройке «Дарьинский».

Как установило следствие, им же были подделаны договоры субподряда и бухгалтерские документы, которые заключали, что эти работы были выполнены другой организацией.

«Обвиняемый представил в налоговый орган налоговые декларации, содержащие заведомо ложные сведения, для возмещения налога на добавленную стоимость на общую сумму около 150 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

Однако деньги коммерсант не получил, так как мошенничество заметили в ходе налогового контроля.

Обвиняемый не признал вину. Суд обязал мужчину выплатить штраф в размере 50 тыс. рублей.

12:02, 09 августа, 2018
Дарья Снидкова
209
0
#бизнес\n#Ижевск\n#город\n#Удмуртия\n#обман\n#мошенничество\n#налог

 

 

 


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