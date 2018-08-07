Генераторы позволяют обеспечить электроэнергией в том числе удаленные и передвижные объекты.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии подготовили серийное производство ветроэнергетических установок, разработанных в Удмуртии. Генераторы позволяют обеспечить электроэнергией в том числе удаленные инфраструктурные и передвижные объекты.

Энергетический блок преобразует энергию ветра и солнца в электроэнергию напряжением в 220 В и частотой в 50 Гц. Мощность установки может составлять от 0,5 до 15 кВт, что позволяет оборудованию обеспечить энергией загородный дом, ферму, пасеку, охотничье угодье, станцию связи либо военный командный пункт.

Как рассказал гендиректор «Конструкторского бюро «СЭГЗ – Электромаш» Дмитрий Крутиков, в 2019 году компания намерена продать 100 изделий, после чего нарастить объемы производства до крупносерийного.

«Целевая аудитория, которую мы видим, – это сельское хозяйство, командные пункты различных военных заказчиков, удаленные объекты инфраструктуры в приграничных зонах с Россией», - рассказал журналистам Крутиков.

По его словам, продукт ориентирован также на внешние рынки, причем одним из преимуществ разработки является ее низкая стоимость по сравнению с предложениями основных конкурентов.

«У нас есть заявки от заказчиков с Ближнего Востока, есть интерес у сербских компаний и стран Евросоюза. Дело в том, что стоимость ветроэнергетических установок наших конкурентов на порядок выше», - сказал генеральный директор «Конструкторского бюро «СЭГЗ – Электромаш».

В свою очередь, первый вице-премьер правительства Удмуртии Александр Свинин рассказал журналистам о том, что республиканские власти будут оказывать компании поддержку, связанную с продвижением продукта на рынке, который в ближайшее время, по словам спикера, должен динамически развиваться.

«Рынок очень перспективный, так как министр энергетики России прогнозирует, что в 2024 году до 20 процентов энергии в стране должны производить из возобновляемых источников. На сегодня лишь 0,1 процента электроэнергии производится за счет ветра и солнца. То, что мы сегодня видим, мне кажется, это наш небольшой вклад Удмуртии в то, чтобы этот процент к 2024 году действительно был достойным», - сказал Александр Свинин.

Первый зампред кабинета министра также уточнил, что власти рассмотрят возможность установки станции на строящихся объектах бюджетной и спортивной сферы.

«Затраты на подключение сейчас действительно большие, здесь мы можем экономить […] за счет таких установок, которые у нас же и производятся», - сказал Свинин.

На данный момент, отечественными конкурентами КБ «СЭГЗ – Электромаш» являются компании из Омска, Челябинска, Москвы и города Волжский.