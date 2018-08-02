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Соглашения на 2 млн долларов подписали предприниматели из Ижевска и Бреста

13:20, 02 августа, 2018
Георгий Поветкин
13:20, 02 августа, 2018
Георгий Поветкин
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#бизнес\n#Ижевск\n#Белоруссия\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги\n#соглашение
Фото: ИА "Сусанин"
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Об этом журналистам рассказал советник главы Удмуртии Константин Сунцов.

Ижевск. Удмуртия. Соглашения на 2 млн долларов подписали предприниматели из Ижевска и Бреста. Об этом журналистам в четверг, 2 августа, рассказал советник главы Удмуртии Константин Сунцов, который принял участие в форуме городов-побратимов.

«Я презентовал инвестиционные возможности Ижевска. Ряд наших предпринимателей заключили соглашения о партнерстве на общую сумму порядка 2 млн долларов. Как вы знаете наш оборот между Удмуртией и республикой Беларусь порядка 33 млн долларов», - рассказал Сунцов.

По словам кандидата на пост главы Ижевска, речь идет о химической и кондитерской промышленности, а также производстве льна.

«У нас уже сейчас в Удмуртии ведется деятельность, есть брестский зерносушительный завод, который ведет здесь активную деятельность», - сказал Сунцов.

Напомним, что Ижевск и Брест являются городами-побратимами.

13:20, 02 августа, 2018
Георгий Поветкин
291
0
#бизнес\n#Ижевск\n#Белоруссия\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги\n#соглашение

 

 

 


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