Об этом журналистам рассказал советник главы Удмуртии Константин Сунцов.

Ижевск. Удмуртия. Соглашения на 2 млн долларов подписали предприниматели из Ижевска и Бреста. Об этом журналистам в четверг, 2 августа, рассказал советник главы Удмуртии Константин Сунцов, который принял участие в форуме городов-побратимов.

«Я презентовал инвестиционные возможности Ижевска. Ряд наших предпринимателей заключили соглашения о партнерстве на общую сумму порядка 2 млн долларов. Как вы знаете наш оборот между Удмуртией и республикой Беларусь порядка 33 млн долларов», - рассказал Сунцов.

По словам кандидата на пост главы Ижевска, речь идет о химической и кондитерской промышленности, а также производстве льна.

«У нас уже сейчас в Удмуртии ведется деятельность, есть брестский зерносушительный завод, который ведет здесь активную деятельность», - сказал Сунцов.

Напомним, что Ижевск и Брест являются городами-побратимами.