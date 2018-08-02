Билеты в кино разыграют в эфире Love Radio в Ижевске

Ежедневно по будням в эфире программа «Big Love Message».

Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска начинают каждый день ярко с Love Radio. Ежедневно по будням с 13:00 до 14:00, на волне 97,8 FM в эфире программа «Big Love Message» - больше игр, больше сюрпризов, новых знакомств и отличного настроения.

Сегодня в студии радиостанции Love Radio ведущая Александра Ласкина. Телефон прямого эфира 775-978

В первой половине программы, в студии Love Radio гость из Москвы – Владислав Маликов, один из самых молодых участников квадросерии «Can-Am X Race 2018». Узнаем подробности второго этапа внедорожной квадросерии «Can-am X-Race 2018», которая состоится в Ижевске 3 августа.

В середине программы слушателей Love Radio 97,8 FM ждёт розыгрыш билета в киноцентр «Россия» на любой фильм и сеанс.

Во второй части программы очередной сюрприз для слушателей Love Radio. Гипермаркет детских товаров Смайл представляет: с 1 по 17 августа в эфире «Лав радио» очень взрослая викторина «Скоро в школу».

«Дозвонись по сигналу ведущего, ответь на вопрос школьной программы и выиграй супер-набор канцтоваров! Играем по будням в 13:40», - отмечают организаторы.

Все подробности в группе Love Radio и магазина «Смайл» в соцсети Вконтакте.

Напоминаем, что у всех семейных пар Ижевска есть повод отметить свадьбу «второй раз», приняв участие в проекте «Свадьба Твоей Мечты» Love Radio 97,8 FM. Конкурс в августе стартовал. Уже сейчас принимаются заявки.

Для участия нужно прочитать правила, прислать семейное фото и анкету участника на адрес: loveradio@komos.media.

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