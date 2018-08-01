Мотоцикл проекта «Кортеж» поступит в продажу под брендом «ИЖ»

Об этом сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

Москва. Мотоцикл проекта «Кортеж» поступит в свободную продажу под брендом «ИЖ». Об этом рассказал глава «Ростеха» Сергей Чемезов, сообщает Интерфакс.

«Планируется свободная продажа мотоцикла, на рынок он выйдет под брендом «Иж». Этот бренд известен с советских времен, сейчас он принадлежит нашему концерну "Калашников", который и ведет работы над новой машиной», - рассказал Чемезов.

Как сообщает издание, будет ли мотоцикл в точности повторять кортежный, который выйдет под брендом Aurus, пока не решено, однако в нем будут использовать те же дизайнерские и технические решения.

«Мотоцикл планируется продавать как в стране, так и за рубежом - в этом плане мы не ставим никаких знаков различия между рынками», - уточнил Чемезов.

Проект «Кортеж» - неофициальное название семейства автомобилей класса «люкс» для первых лиц государства, в которое входят лимузин, седан, минивэн, внедорожник и мотоцикл. Реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers Вадима Швецова и зарубежных партнеров. Сообщалось, что в свободной продаже машины семейства «Кортеж» появятся под брендом Aurus в начале следующего года.