В Удмуртии нашли почти 120 кг просроченного хлеба

Проверяющие забраковали 23 партии продукции.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии нашли почти 120 кг просроченного и неправильно промаркированного хлеба и кондитерских изделий. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

«По результатам проверок вынесено 10 постановлений об административных правонарушениях, составлено 6 протоколов на общую сумму 62 500 рублей», - отмечают специалисты надзорного органа.

Проверяющие забраковали 23 партии хлебобулочной, кондитерской, мукомольно-крупяной продукции, общий вес которых составил 118,8 кг.