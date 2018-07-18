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В Удмуртии упали темпы по вводу жилья

10:40, 18 июля, 2018
Георгий Поветкин
10:40, 18 июля, 2018
Георгий Поветкин
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#строительство\n#Ижевск\n#рейтинг\n#жилье\n#КОМОС\n#ПФО\n#Удмуртия
Фото: ИА "Сусанин"
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За первые 6 месяцев 2018 года введено 310,8 тыс. кв.м., что на 55,5 тыс. меньше по отношению к аналогичному показателю 2017 года.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии упали темпы по вводу жилья. За первые 6 месяцев 2018 года введено 310,8 тыс. кв.м., что на 55,5 тыс. меньше по отношению к аналогичному показателю 2017 года, сообщает Удмуртстат.

Отмечается, что в рейтинге регионов ПФО Удмуртия в январе-июне 2018 года заняла 5 место по вводу жилья на 1000 жителей. Лидер по этому показателю Татарстан, где на каждую тысячу проживающих введено 314,4 кв. м. жилья. Наименьший показатель в Пермском крае – 147,2 кв. м. жилья.

Отметим, что по данным Единого реестра застройщиков, на 1 июля лидерами по вводу жилья в Удмуртии являются Комос-Строй, Талан и ГК Мост, однако по объему текущего строительства топ-3 выглядит следующим образом: Комос-Строй, АСПЭК-Домстрой и УралДомСтрой.

10:40, 18 июля, 2018
Георгий Поветкин
351
0
#строительство\n#Ижевск\n#рейтинг\n#жилье\n#КОМОС\n#ПФО\n#Удмуртия

 

 

 


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