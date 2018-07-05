Ориентировочно он будет занимать эту должность два месяца, после чего наблюдательный совет «Ростеха» рассмотрит кандидатуру Дмитриева, как постоянного управленца.

Ижевск. Удмуртия. Временным гендиректором ижевского концерна «Калашников» назначен Владимир Дмитриев. Ориентировочно он будет занимать эту должность два месяца, сообщает Интерфакс.

Отметим, что ранее Дмитриев руководил предприятием в статусе – исполняющий обязанности гендиректора.

«В течение двух месяцев его кандидатура должна быть окончательно утверждена на наблюдательном совете корпорации «Ростех», после чего его кандидатура будет рассмотрена на совете директоров уже в качестве постоянного генерального директора», - рассказала Интерфаксу представитель концерна Софья Иванова.

Ранее бывший руководитель предприятия Алексей Криворучко, который владеет 75% минус 1 акция концерна, был назначен заместителем министра обороны Российской Федерации. В июне 2018 он передал свою долю акций в доверительное управление.